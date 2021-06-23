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Görsel algılama testi! Çift başlı çivileri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

23.06.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatının yorucu geçen temposu içinde kimi zaman tüm bedeninizin stresle yüklendiğini hissedebilirsiniz. Böyle anlarda zihninizi rahatlatmak ve stres atmak için birkaç dakikanızı ayırmanız yeterli olur. Üstelik bu eğlenceli bulmaca sayesinde beyin kaslarınızı harekete geçirerek fark etmeden egzersiz yapmış dahi olacaksınız.

Görsel algılama testi! Çift başlı çivileri ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Görsel algılama, ilk adımda gözlerle başlar ve devamında beyinde ilerler. Beyin gözler aracılığıyla elde ettiği bilgileri deneyimlerle birleştirerek yorumlar. Bu nedenle görsel algılama düzeyini yükseltebilmek için düzenli olarak zihinsel egzersizlere ihtiyaç duyarsınız.

Herhangi bir göz problemi yaşamıyorsanız, görüş becerinize güvenirsiniz. Ancak kimi zaman stres ve kaygı nedeniyle gözünüzün önündeki görmeme eğilimi gösterebilirsiniz. Sizler için oldukça basit ve eğlenceli bir bulmaca hazırladık. Birbirini belirli bir şekilde takip eden çivi görsellerinden iki başlı olanı bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki farklı olan şekli bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz şekli daha kısa sürede görebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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