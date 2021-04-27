Zekanızı test edebileceğiniz ilginç mantık sorusu! Resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

Mantıksal bilmece, düşünsel beceri ve zekayı geliştirmek için tercih edilen en etkili yollardan biridir. Gündelik hayatın yorucu temposu içerisinde kendinizi bitkin hissettiğiniz pek çok an olmuştur. Bu anlarda genellikle beyninizin durduğunu ve düşünme konusunda zorluk yaşadığınızı söyleyebilirsiniz. Bu durumları daha aza indirmek için bulmacalar ve bilmeceler sizlere zihinsel egzersiz anlamında yardımcı olur. Dikkatinizi ve mantıksal becerilerinizi test etmek için sizleri bu bilmeceyi çözmeye davet ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Sorumuz ise oldukça basit: Bu resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

CEVAP AŞAĞIDA

Resime ilk baktığınızda 8 adet karpuz gördüğünüzü söyleyebilirsiniz. Ancak bu cevap doğru olmaz çünkü resimde tam bir karpuz yoktur. Doğru cevabı bulmak için parçaları birleştirerek tam karpuzlar elde etmelisiniz.



