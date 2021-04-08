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Görsel becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız bu bulmaca tam size göre! Eşi olmayan nesneyi bulun

Seray Üstün Seray Üstün
08.04.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Algılama görsel ya da işitsel olarak duyu organlarının çevreden edindiği bilgileri zihinde yorumlama süreci anlamına gelir. Bilginin yorumlanma süresi ve kalitesi aslında beynin belirli bilişsel süreçleri nasıl işlettiği ve halı hazıra sahip olunan bilgi birikimiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle beynin düzenli ve sağlıklı çalışabilmesi için sürekli olarak egzersize ihtiyacı vardır.

Görsel becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız bu bulmaca tam size göre! Eşi olmayan nesneyi bulun

Görsel algı özetle güzün görüp beyne aktardığı bilgileri yorumlayabilme yeteneğidir. Beynin daha işlevsel ve pratik bir şekilde algılama sağlayabilmesi için düzenli egzersize ihtiyacı vardır. Uzmanlar zihinsel aktiviteleri geliştirmek için bulmacaları tavsiye eder. Çocukluğunda herkes mutlaka bulmaca çözmüştür. Hafta sonu gazetelerinden çıkan bulmaca ekleri birçok kişinin bir dönem en büyük eğlencesidir. Sizleri çocukluk çağlarına geri götürüyoruz ve oldukça keyifli bir bulmacayı çözmeye davet ediyoruz. Görselde dağınık bir çocuk odası resmedilmiştir. Bu oyuncaklarından ikişer adet olduğunu belirtmemiz gerekir. Ancak sadece bir tanesinden tek adet var. Peki sadece bir adet olan hangisidir?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz nesneleri daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Resimde ilk olarak ne görüyorsunuz? Görüşünüz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyorResimde ilk olarak ne görüyorsunuz? Görüşünüz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor


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