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Resimde ilk olarak ne görüyorsunuz? Görüşünüz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Seray Üstün Seray Üstün
08.04.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir görsele yüklenen anlamlar ve anlık tepkiler aslında bilinçaltı ilgili birçok şeyi ifade eder. Hatta görselin üzerinden verilen cevapların kişiliğinizi ele verdiğini biliyor musunuz? Siz farkında olmasanız da yanıtlarınız ve görsele baktığınızda ik dikkat çeken detaylar kişiliğinizi anlatır.

Resimde ilk olarak ne görüyorsunuz? Görüşünüz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda nesneleri algılama biçimleri tamamen beynin çalışma prensipleriyle ilgilidir. Görüş açısı aslında sahip olunan kişilik özelliklerini ortaya çıkartır. Bu görsele vereceğiniz ilk cevap bilinçaltının gizemli kapılarını aralıyor. Teste konu olan görsel aslında doğanın bir betimlemesi olarak karşımıza çıkıyor. Sorumuz ise çok basit: İlk bakışta bir ağaç, goril, aslan veya balık mı görüyorsunuz?

Ağaç: Bir lider olarak doğmuşsunuz ve harika organizasyon yeteneklerine sahipsiniz. Hiçbir sorun sizin için çok büyük veya çok küçük değildir ve çok fazla gerçekçisiniz. Büyük hedeflere ulaşmaktan ziyade hayalperest yönünüzü bir kenarı bırakarak kendinize daha küçük ve gerçekleşme ihtimali yüksek olan hedefler belirliyorsunuz.

Goril: Detaycısınız ve analiz yeteneğiniz oldukça kuvvetli. Ayrıntılar içerisinde yeri geldiği zaman kendinizi de sert bir dille eleştirmekten çekinmiyorsunuz. Bir durum ya da olay hakkında kesin bir bilginiz varsa anlatımda inatçı olabiliyorsunuz.

Aslan: İçgüdülerinizle hareket etmeyi seven, güçlü ve oldukça etkili bir kişisiniz. Hislerinizi çok güveniyorsunuz ve hiçbir zaman onları dinlemekten çekinmiyorsunuz. Başarısızlıklar karşısında hiçbir zaman gardınızı düşürmüyorsunuz. Cesaretiniz kolay kolay kırılmaz ve her zaman büyük hayalleriniz vardır.

Balık: Çok olumlu ve pozitif düşünen bir insansınız. Her zaman olayların ya da durumların parlak taraflarını görmeyi tercih edersiniz. Karşınızdaki insanları kendiniz gibi görerek bazen insanlar tarafından hayal kırıklığına uğruyorsunuz.

Kişilik testi: Resimdeki insanlardan öncelikle hangisine yardım edersiniz?Kişilik testi: Resimdeki insanlardan öncelikle hangisine yardım edersiniz?


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