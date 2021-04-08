Resimde ilk olarak ne görüyorsunuz? Görüşünüz kişiliğiniz hakkında ipucu veriyor

Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda nesneleri algılama biçimleri tamamen beynin çalışma prensipleriyle ilgilidir. Görüş açısı aslında sahip olunan kişilik özelliklerini ortaya çıkartır. Bu görsele vereceğiniz ilk cevap bilinçaltının gizemli kapılarını aralıyor. Teste konu olan görsel aslında doğanın bir betimlemesi olarak karşımıza çıkıyor. Sorumuz ise çok basit: İlk bakışta bir ağaç, goril, aslan veya balık mı görüyorsunuz?

Ağaç: Bir lider olarak doğmuşsunuz ve harika organizasyon yeteneklerine sahipsiniz. Hiçbir sorun sizin için çok büyük veya çok küçük değildir ve çok fazla gerçekçisiniz. Büyük hedeflere ulaşmaktan ziyade hayalperest yönünüzü bir kenarı bırakarak kendinize daha küçük ve gerçekleşme ihtimali yüksek olan hedefler belirliyorsunuz.

Goril: Detaycısınız ve analiz yeteneğiniz oldukça kuvvetli. Ayrıntılar içerisinde yeri geldiği zaman kendinizi de sert bir dille eleştirmekten çekinmiyorsunuz. Bir durum ya da olay hakkında kesin bir bilginiz varsa anlatımda inatçı olabiliyorsunuz.