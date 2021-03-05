Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki kurbağayı görebiliyor musunuz?

Görme arasında meydana gelen farklar çoğu zaman bulanıklık ve yansılma olarak karşımıza çıkar. Gözlerinizi kıstığınızda aslında görüşün netleştiğini fark etmişsinizdir. Aslında bu durum sürekli pratik gerektiren beyinlerimiz için oldukça faydalıdır. Beynin düzgün çalışması için diğer kaslarda olduğu gibi eğitime ve egzersize ihtiyacı vardır. Sizleri beyin jimnastiği yapacağınız küçük bir oyuna davet ediyoruz.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca farklı olan bir hayvana dikkat etmenizi istiyoruz.

Yeşil renkli hayvanları düşündüğümüzde bir çoğumuzun aklına kaplumbağa ve kurbağa gelir. İşte bu oyun tam da bu iki hayvan üzerine kuruludur. Sizden büyük resimde bulunan kaplumbağaların arasında gizlenen bir kurbağayı bulmanızı istiyoruz. Hazırsanız başlayalım.