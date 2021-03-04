Kişilik testi: Resimdeki insanlardan hangisinin yerinde olmayı tercih edersiniz?

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda nesneleri algılama biçimleri tamamen beynin çalışma prensipleri ve şekliyle alakalıdır. Algılama biçimi ve görüş açısı sahip olunan kişilik özelliklerini açığa çıkartır.

Teste konu olan görsel aslında bir inşaat alanında geçiyor. 4 işçinin çalışam şartlarını değerlendirmenizi istiyoruz. Sorumuz ise oldukça basit: Numaralandırılmış insanlar arasından hangisi olmayı tercih edersiniz?

CEVAPLAR AŞAĞIDA

Siz bir lidersiniz ve büyük olasılıkla dışa dönük birisiniz. Çevrenizdekiler size güvenebileceklerine inanıyorlar, ancak inatçı olmakla da ünlüsünüz. Genellikle kararları çok aceleyle alıyorsunuz. Fikirleriniz üzerinde düşünmek için biraz daha zaman harcamaya çalışın.

“Bin kez düşünün bir kez konuşun” sözünü eminim bilirsiniz. Bilgelik ve duygusal istikrar sizi tanımlayan şeydir. Bununla birlikte, bazen bir şeylerin sorumluluğunu başkalarına kaydırmaya çalışırsınız. Nazik bir insansınız ve bazen etrafınızdakiler sizden yararlanmak için cazip hissediyorlar.

Hayal kurmayı seviyorsunuz ama hayalleriniz oldukça cesurdur. Yine de bir şekilde onları gerçeğe dönüştürmeyi başarıyorsunuz. Görüşleriniz birçok kişiye abartılı görünebildiğinden, insanlar sizi genellikle anlama konusunda zorluk yaşıyor.