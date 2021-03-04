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Kişilik testi: Resimdeki insanlardan hangisinin yerinde olmayı tercih edersiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 04.03.2021 10:32 | Son Güncelleme:
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Kişilik testi: Resimdeki insanlardan hangisinin yerinde olmayı tercih edersiniz?

Olaylara ve nesnelere verilen anlık tepkiler aslında bilinçaltının bir yansımasıdır. Bu mantıktan yola çıkan kişilik testleri de temelde seçimleriniz üzerinden durumları anlamlandırmayı amaçlar. Bu görsel üzerinden vereceğiniz cevapların kişiliğinizi ele verdiğini biliyor musunuz? Siz farkında olmasanız da yanıtlarınız ve görsel baktığınızda ilk dikkat çeken detaylar kişiliğinizi anlatıyor.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar sonucunda nesneleri algılama biçimleri tamamen beynin çalışma prensipleri ve şekliyle alakalıdır. Algılama biçimi ve görüş açısı sahip olunan kişilik özelliklerini açığa çıkartır.

Teste konu olan görsel aslında bir inşaat alanında geçiyor. 4 işçinin çalışam şartlarını değerlendirmenizi istiyoruz. Sorumuz ise oldukça basit: Numaralandırılmış insanlar arasından hangisi olmayı tercih edersiniz?

CEVAPLAR AŞAĞIDA

1

Siz bir lidersiniz ve büyük olasılıkla dışa dönük birisiniz. Çevrenizdekiler size güvenebileceklerine inanıyorlar, ancak inatçı olmakla da ünlüsünüz. Genellikle kararları çok aceleyle alıyorsunuz. Fikirleriniz üzerinde düşünmek için biraz daha zaman harcamaya çalışın.

2

“Bin kez düşünün bir kez konuşun” sözünü eminim bilirsiniz. Bilgelik ve duygusal istikrar sizi tanımlayan şeydir. Bununla birlikte, bazen bir şeylerin sorumluluğunu başkalarına kaydırmaya çalışırsınız. Nazik bir insansınız ve bazen etrafınızdakiler sizden yararlanmak için cazip hissediyorlar.

3

Hayal kurmayı seviyorsunuz ama hayalleriniz oldukça cesurdur. Yine de bir şekilde onları gerçeğe dönüştürmeyi başarıyorsunuz. Görüşleriniz birçok kişiye abartılı görünebildiğinden, insanlar sizi genellikle anlama konusunda zorluk yaşıyor.

4

İnatçı bir kişiliğe sahip oldukça ilkeli bir insansınız. Her şey hakkında bir fikriniz var ve her zaman sisteme karşı çıkmaya hazırsınız. Ancak, sırf başkalarına bir noktayı kanıtlamak için kendinize zarar verebilecek şeyler yaparken dikkatli olun.

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