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Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki yılanı görebiliyor musunuz?

Seray Üstün Seray Üstün 09.03.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen görseldeki yılanı görebiliyor musunuz?

Gözleriniz çoğu zaman sizler oyun oynar. “Bakmakla görmek arasındaki farka dikkat edin” sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Bu sözden hareket ederek sizleri eğlenceli bir bulmacaya davet ediyoruz.

Görme arasında meydana gelen farklar çoğu zaman bulanıklık ve yansılma olarak karşımıza çıkar. Gözlerinizi kıstığınızda aslında görüşün netleştiğini fark etmişsinizdir. Aslında bu durum sürekli pratik gerektiren beyinlerimiz için oldukça faydalıdır. Beynin düzgün çalışması için diğer kaslarda olduğu gibi eğitime ve egzersize ihtiyacı vardır. Sizleri beyin jimnastiği yapacağınız küçük bir oyuna davet ediyoruz.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca farklı olan bir hayvana dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde yer alan karpuz ve dalları arasında saklanan sevimli bir yılanı bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz yılanı daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

Kişilik testi: Resimdeki insanlardan hangisinin yerinde olmayı tercih edersiniz?Kişilik testi: Resimdeki insanlardan hangisinin yerinde olmayı tercih edersiniz?


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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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