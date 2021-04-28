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Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan kirazı fark edebildiniz mi?

Seray Üstün Seray Üstün
28.04.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görüşünüze ve görme yeteneğinize ne kadar güvenirsiniz? Aslında bu soru tamamen odaklanma ve konsantrasyon ile alakalıdır. Çoğu kişi bir görsele baktığında içerisinde saklanan küçük detayları ilk aşamada fark edemez. Gözlerini kıstığında ya da daha büyük bir odaklanma ile baktığında görebilir. Peki siz gizlenen ayrıntıları ne kadar sürede fark edebilirsiniz?

Görsel yeteneğinizi arttıracak bir bulmaca! Saklanan kirazı fark edebildiniz mi?

Görsel algılama beyinle bağlantılı olarak sistematik ve karmaşık bir yapıda ilerler. Bir görsele ilk bakışınızda gözlerinizle algıladığınız durumlar beyin aracılığıyla anlamlandırılır. Bu nedenle beynin daha aktif ve etkin bir şekilde çalıştırılması algılama düzeyi açısından önemlidir. Beynin daha zinde kalabilmesi için zihinsel bulmaca ve oyunlar ilk tercih edilen seçeneklerdir.

Temelde insanlar gizlenen nesneyi keşfetme eğilimi gösterir ancak kayıp nesneleri bulma süreleri kişiden kişiye göre değişir. Tamamen dikkat ve konsantrasyona bağlı olarak kimileri birkaç saniye içerisinde nesneleri bulabilirken kimilerinin biraz daha yardıma ihtiyacı olabilir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan bir kiraza odaklanmanızı istiyoruz. Görselde birbirinden farklı meyve ve sebzeler resmedilmiştir. Ancak bunların arasında ufak bir kiraz detayı sizleri karşılıyor. Bu kirazı ne kadar sürede fark edebilirsiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki kirazı bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz kirazı daha kısa sürede görebilirsiniz.

cevap

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