Görsel yeteneklerinizin seviyesini biliyor musunuz? Verilen görseldeki lolipopu görebiliyor musunuz?

Görme arasında meydana gelen farklar çoğu zaman bulanıklık ve yansılma olarak karşımıza çıkar. Gözlerinizi kıstığınızda aslında görüşün netleştiğini fark etmişsinizdir. Aslında bu durum sürekli pratik gerektiren beyinlerimiz için oldukça faydalıdır. Beynin düzgün çalışması için diğer kaslarda olduğu gibi eğitime ve egzersize ihtiyacı vardır. Sizleri beyin jimnastiği yapacağınız küçük bir oyuna çağırıyoruz.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca farklı olan bir hayvana dikkat etmenizi istiyoruz. Büyük resimde yer alan yemekler arasında saklanan sevimli bir lolipop bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz lolipop daha kısa sürede görebilirsiniz.



