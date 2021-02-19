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Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen şekilleri büyük resimde ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Seray Üstün Seray Üstün 19.02.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen şekilleri büyük resimde ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Gözleriniz çoğu zaman sizlere oyun oynar. Görüşünüzde meydana gelen yansılmalar ya da bulanık görüntüler beyninizin devreye girmesine neden olur. Aslında bu durum sürekli pratik gerektiren beyinlerimiz için oldukça faydalıdır. Beynin düzgün çalışması için diğer kaslarda olduğu gibi eğitime ve egzersize ihtiyacı vardır. Sizleri beyin jimnastiği yapacağınız küçük bir oyuna davet ediyoruz.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca bazı objelere dikkat etmenizi istiyoruz.

Adeta bir ziyafeti andıran bu büyük resimde yüzlece yiyecek ve içecek görseli resmedilmiştir. Sizlerden büyük resmin yanında bulunan 20 tane sembolü bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Aranacak olan sembollere tek tek göz atın. Büyük resmin her seferinde tek bir noktasına göz atın.

cevap

Muhtemelen bu resimdeki düğmeyi göremeyeceksiniz!Muhtemelen bu resimdeki düğmeyi göremeyeceksiniz!


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