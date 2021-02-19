Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen şekilleri büyük resimde ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Sizleri çocukluğunuza geri döndürüyoruz. Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde yalnızca bazı objelere dikkat etmenizi istiyoruz.

Adeta bir ziyafeti andıran bu büyük resimde yüzlece yiyecek ve içecek görseli resmedilmiştir. Sizlerden büyük resmin yanında bulunan 20 tane sembolü bulmanızı rica ediyoruz. Hazırsanız başlayalım.

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki nesneleri bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Aranacak olan sembollere tek tek göz atın. Büyük resmin her seferinde tek bir noktasına göz atın.



