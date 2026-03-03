Mynet Trend

Sultan Oğuz

Görünmeyen tüketim: Hayalet enerji nedir?

Günlük hayatımızda pek çok elektronik cihaz onları kapatsak dahi enerji harcamaya devam ediyor. Bu durumu en iyi şekilde ifade eden hayalet enerji ya da vampir güç (Energy Vampires/Phantom Load) olarak adlandırılan kavramsa iklim krizi kapsamında üstünde durulması bir kavram olarak öne çıkıyor. Peki nedir bu hayalet enerji ve önüne nasıl geçebiliriz?

Sultan Oğuz

Hayalet enerji nedir?

Hayalet enerji en kısa anlamıyla elektronik cihazların kapalı olsa da fişe takılı kaldığı sürece elektriği harcamasını ifade eder. Elektrikli cihazlardaki yanan ışıklar, uzaktan kumandayla kontrol ettiğimiz eşyalar gün boyunca enerji çekmeye devam eder. Tek tek baktığımızda bu durum önemsiz görünse de evlerdeki tüm cihazların bu şekilde bırakılması ciddi bir kayba yol açıyor.

Bu kavram günümüzde neden daha önemli hale geldi?

Günümüzde hayalet enerji kavramını bilmek ve buna yönelik adımlar atmak iki sebepten ötürü büyük bir önem taşıyor: ekonomik tasarruf ve çevresel sorumluluk. Çünkü evimizdeki onlarca cihazın görünmeyen tüketimi, elektrik faturamızdaki değerlere yansımasının yanında gereksiz harcanan her bir kilowatt enerji atmosfere fazladan karbon salınımı yaptığından kaynaklarımızı da boş yere tüketmiş oluyoruz.

Bu kaybı nasıl durdurabiliriz?

Bunun en kısa yolu tabi ki kullanılmayan şarj aletlerini prizden çekmek. Bunun dışında daha pratik olan akıllı ya da anahtarlı prizler kullanarak tek tuşla tamamen kapatmayı da seçebiliriz. Bu küçük alışkanlık ve uygulamalarla hem elektrik faturamızı hem de doğayı koruyabiliriz.

