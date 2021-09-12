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  4. Görüntüler Marmaray'dan! Rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştılar

Görüntüler Marmaray'dan! Rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştılar

12.09.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmaray, Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza yaptı. Yolcular, rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Yolcuların rayların üzerinde yürümeleri cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntüler Marmaray'dan! Rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştılar

Marmaray, bugün öğle saatlerinde Sirkeci İstasyonu yakınlarında arıza sonucu trende elektrikler kesildi.

RAYLARIN ÜZERİNDE YÜRÜYEREK İSTASYONA ULAŞTILAR

Tren içerisinde dakikalarca mahsur kalan yolcular, kapıların açılmasıyla birlikte rayların üzerinde yürüyerek istasyona ulaştı. Arıza giderilene kadar seferlerde aksamalar oldu.

Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu. Yolcuların rayların üzerinde yürüyerek istasyona gitmesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü. (DHA)

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İstanbul
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