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Görüntüler tepki çekti! Motosiklete öyle bir şekilde bindiler ki... Bir gören bir daha baktı

20.01.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki bir erkek ve reşit olmayan bir genç kız Uttar Pradesh'in başkenti Lucknow'un Hazratganj bölgesinde seyri halindeki motosiklete biniş şekilleriyle tepkilerin odağına yerleşti. Trafikteki diğer sürücüler tarafından kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan çift rahata tavırlar sergilerken görüntüler tepkilere neden oldu.

Görüntüler tepki çekti! Motosiklete öyle bir şekilde bindiler ki... Bir gören bir daha baktı

Hindistan’da oldukça kalabalık olan bir ana yolda çekilen ilginç görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Hindistan’ın Uttar Pradesh şehrinde trafikte seyir halinde giden bir motosiklete genç kadın sevgilisinin kucağına otururken onu öpmeye başladı. Trafikteki diğer sürücülerin çektiği görüntülerin ardından polis harekete geçti.

“GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORUZ”

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Sürücülerden gelen şikayetlerin üzerine motosiklete el konulurken, sürücünün tutuklandığı doğrulandı. Henüz reşit olmayan genç kız ise serbest bırakıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden motosikletin tespit edildiğini dile getiren yetkililer, “Gerekli önlemleri alıyoruz. Uygunsuz görüntüler sergilediler. Motorlu Taşıtlar Kanunu kapsamında cezalandırılacaklar” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan motosiklet

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