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Skandal görüntüler! Sokak ortasında şişme bebeği parçalara ayırdı... Görenleri şaşkına çevirdi

16.01.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in güneybatısında bulunan Chongqing şehrinde çekilen görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Çin’in popüler sosyal medya platformu olsn Douyin’de yayınlanan görüntüler kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadının şişme bebeği parçalara ayırdığı anlar saniye saniye kaydedildi. Kullanıcıların şişme bebeği gerçek kadın cesedi zannetmesi gündem oluşturdu.

Skandal görüntüler! Sokak ortasında şişme bebeği parçalara ayırdı... Görenleri şaşkına çevirdi

Çin’in Chongqing şehrindeki bir sokakta çekilen görüntüler ülkede geniş yankı uyandırdı. Orta yaşlı ismi açıklanmayan bir kadının gerçeğe yakın bir şişme bebeği parçaladığı anlar sosyal medyanın ilgisini çekti. Bir sokak köşesinde beton bir zeminde yatar pozisyonda bulunan şişme bebeği ismi açıklanmayan bir kadın kesici bir aletle parçalamaya başladı. O anlar yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler kısa sürede binlerce yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü şişme bebeği gerçek zannettiğini dile getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Bu beni korkuttu” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bunu nasıl yaparsın gerçekten korkunç” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Cinsellik

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