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Gözaltına alınmıştı! Fenomen Mika Raun süper minisiyle pozunu paylaşınca...

25.10.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun yaptığı bir paylaşımda 100 TL'yi klozete atınca tepki çekmişti. Gözaltına alınan fenomen daha sonra serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldıktan sonra sosyal medyada mini elbisesini giyip pozlarını paylaşan Mika Can'a yorum yağdı. Cinsiyet değiştiren fenomeni görenler "Dün gözaltına alınmamış gibi çek kanka" yorumları yaptı.

Gözaltına alınmıştı! Fenomen Mika Raun süper minisiyle pozunu paylaşınca...

Mika Can Raun son dönemde skandallara imza atıyor. Cinsel ilişki anını paylaşmak, tuvalete girdiği anlarda fotoğraf çekmek gibi skandallar sonrası geçtiğimiz günlerde 100 liralık banknotları klozete atarken video yayınlayan Mika Raun, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı.

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İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mika Raun sosyal medyada süper minisiyle poz verdi.

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"Güneş tutulmasında hıyar soyuyordum" diyen Mika Raun'un pozlarına yorum yağdı. Gelen yorumlarda "Akıllan artık", "Dün gözaltına alınmamış gibi çek kanka", "Hiçbir Şey olmamış gibi kaldığın yerden devam etmen hiç hoş", "Bir özür dileseydin" sözleri öne çıktı.

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