Gözaltına alınmıştı! Fenomen Mika Raun süper minisiyle pozunu paylaşınca...

Mika Can Raun son dönemde skandallara imza atıyor. Cinsel ilişki anını paylaşmak, tuvalete girdiği anlarda fotoğraf çekmek gibi skandallar sonrası geçtiğimiz günlerde 100 liralık banknotları klozete atarken video yayınlayan Mika Raun, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri tarafından gözaltına alındı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mika Raun sosyal medyada süper minisiyle poz verdi.

"Güneş tutulmasında hıyar soyuyordum" diyen Mika Raun'un pozlarına yorum yağdı. Gelen yorumlarda "Akıllan artık", "Dün gözaltına alınmamış gibi çek kanka", "Hiçbir Şey olmamış gibi kaldığın yerden devam etmen hiç hoş", "Bir özür dileseydin" sözleri öne çıktı.



