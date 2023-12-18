Gözaltına alınmıştı... Sosyal medya fenomeni Ece Ronay adliyeye sevk edildi! Evinden çıkan silahlar ağızları açık bırakmıştı

Pendik ve Kocaeli’de eşi Mehmet Bilir’e ait iş yerlerini kurşunlattığı iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Ece Ronay ve 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA/DHA)

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETMİŞTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü daha önce, Ece Ronay'ın gözaltına alındığı operasyonla ilgili detayları paylaşmıştı.

Pendik ve Gebze’de bulunan iki farklı iş yerine yapılan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıslar ve azmettirici olduğu değerlendirilen kadının yakalandığı belirtilen açıklamada 6 şüpheli şahsın yakalandığı kaydedilmişti. Operasyonda evden çıkanlar da dikkat çekmişti.

1 adet otomatik silah, 1 adet tabanca, 58 adet fişek ele geçirilmişti.







