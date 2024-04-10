Gözde Kansu ile anılıyordu! Emre Altuğ'dan aşk itirafı: Henüz erken ama...

Yalı Çapkını dizisinde rol arkadaşı Gözde Kansu ile anılan Emre Altuğ aşk itirafında bulundu.

Çağla Şıkel ile boşandıktan sonra aşk hayatını gözlerden uzak tutan Emre Altuğ, önceki gün Zekeriyaköy'de objektiflere takıldı.

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, Milliyet'in haberine göre; "Uzun zamandır yanınızda kimseyi göremiyoruz. Hayatınızda biri var mı?" sorusu üzerine, "Siz göremiyorsunuz, bugün o gün değil, bir şey açıklamak için henüz erken, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, gerektiği zaman açıklarım" diyerek, hayatında biri olduğunu ilk kez açıkladı.

BOŞANMASINA DAİR KONUŞMUŞTU

Emre Altuğ geçtiğimiz aylarda Şıkel ile evliliğine dair, "Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok ilk başta niye beceremedik diye takılmıştım. Bu beni bir süre oyaladı, (bu kısımda bir süre konuşmakta zorlanan şarkıcı es verdi) sonra dedim ki onu beceremediysek bunu becerelim. Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik çocuklarımız ön planda oldu. Bir kişi olarak düşünmeye başlamam 6 ayımı aldı" ifadelerini kullanmıştı.





