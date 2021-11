Gözde Türker'den eşi Anıl Güler'e: Senden başkası olmazmış!

Temmuz ayında uzun süredir aşk yaşadığı Anıl Güler ile nikah masasına oturan oyuncu Gözde Türker, evliliklerinin dördüncü ayına özel bir paylaşımda bulundu.

Eşiyle aşk pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan 26 yaşındaki Türker, duygusal bir yazı kaleme aldı. "Bugün evleneli dört ay oldu!" diyen ünlü oyuncu, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

"Biraz size kocamı anlatmak istiyorum çünkü insanların aşk ve evlilik konularında önyargıları olabiliyor. Evlilik genellenemez bir şey. Birbirini bulmakla alakalı. Bunun beklenen bir zamanı yok. Ve acaba evleneceğim kişi o mu diye bir an bile düşünmüyorsunuz. Bu işin acabası yok.

Kendinizi akan suya bırakmak gibi. Kim düşünür ki mutluyken. Karşılaşmak şans işi belki ama her şey de olması gerektiği gibi oluyor. Senden başkası olmazmış. Nice senelerimize.

Beni her gün sabırla bekleyen, yorgun geleceğim diye çoğu zaman benim için her şeyi düşünen, Venüs ve Gece'ye dünyanın en iyi babası olan, yüreği her zaman güzel, ruhu her zaman coşkulu kocam!

Seninle bir hayat geçirmek benim için şahane bir şey. Teşekkür ederim kocacım. İyi ki sensin."