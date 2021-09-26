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Gözlerden uzak yaşayan Melike Öcalan yıllara meydan okuyor

26.09.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Vatan Şaşmaz ile Sabah Şekerleri isimli programın sunuculuğunu yapan Melike Öcalan, gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Yılların değiştiremediği Öcalan, kusursuz fiziğiyle adeta kendine hayran bırakmaya devam ediyor.

Gözlerden uzak yaşayan Melike Öcalan yıllara meydan okuyor

Sabah Şekerleri sunucusu Melike Öcalan yıllara meydan okuyor. Türkiye'nin en genç sunucusu olarak 12 yaşında çocuk defileleri sunumu ile ekranlara merhaba diyen Melike Öcalan 5 yıl önce ekranlara ara verme kararı almıştı.

Pandemi dönemi boyunca da Bodrum'daki evine yerleşen Öcalan bu dönemde boş oturmayarak televizyon için yeni projeler üretirken, gelecekte yazacağı kitabının da taslaklarını hazırlamayı ihmal etmedi.

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Bodrum Bardakçı koyundaki evinde yepyeni dostluklara imza atan başarılı sunucu Azka Otel'de kalan eski dostu İzel ile güzel bir ikili olmuşlar.

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Melike Öcalan, "Meğer ne kadar hasretmişiz aynı sektörde, aynı dili konuşup, yapıcı fikir alışverişi yapabileceğimiz dostluklara, bir baktık ki ben onun saçını, o benim makyajımı, ben onun şarkı seçimini, o benim fotoğraf çekimimi yapar hale gelmişiz. 2021 yazı bize birbirine çok faydalı bir dostluğun anahtarını hediye etti" dedi. (SnobMagazin)

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Melike Öcalan
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