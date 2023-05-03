Gözlerden uzak yaşıyor! İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızından Yasemin Şefkatli ile poz

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı Melek Zübeyde Akkaş gözlerden ve kameralardan uzak büyüdü. Gözlerden uzak büyüyen ve sık sık merak edilen genç kadın son olarak İdo Tatlıses'in karısı Yasemin Şefkatli'nin davetinde boy gösterdi.

Hem annesi hem de babasının farklı eşlerinden olan kardeşleriyle arası iyi olan Şefkatli güzelliğiyle de beğeni topladı.

Melek Zübeyde kardeşlerinin eşi Yasemin Şefkatli ve Melis Ketenci ile olan fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş erkek kardeşi İdo Tatlıses'in karısı Şefkatli ve kardeşi Savaş Zafer'in karısıyla pozuna da "Görumcelik makamı deyince ben" notunu düştü.

Melek Zübeyde Akkaş, 2008 yılında Volkan Akkaş ile hayatını birleştirmişti. Çiftin 3 çocuğu bulunuyor.



