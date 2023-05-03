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Merve Boluğur saçlarını kısacık kestirdi! Dünyaca ünlü yıldıza gönderme

03.05.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur, imajını yeniledi. Ünlü oyuncu, saçını kestirip, bakın kendisini kime benzetti?

Merve Boluğur saçlarını kısacık kestirdi! Dünyaca ünlü yıldıza gönderme

DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturup kısa sürede boşanma kararı alan Merve Boluğur paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. Ekranda uzun süredir olmasa da sosyal medyada oldukça popüler olan oyuncu imaj tazeledi.

Geçtiğimiz günlerde tatil sezonunu açan oyuncu, saçını kestirdi. Kısacık saç kesimine karar veren Boluğur yeni hallerini de sosyal medyadan paylaştı.

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Merve Boluğur dünyaca ünlü yıldıza da gönderme yapmadan duramadı.

Ekran Alıntısı

Oyuncu "Kristen işine bak kardeşim" notuyla son halini paylaştı.

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Merve Boluğur yeniden sektöre girmek istediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti. Marka danışmanı Selim Akar ile toplantısı olduğunu söyleyen Boluğur, "Artık bol bol iş var, Selim Bey ile yemekteydik. Olay bir çekim geliyor, biz ayrı bir fotoğraf çekimi daha yapacağız" demişti.

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