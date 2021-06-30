Gözlerinize egzersiz yaptırın! Farklı olan kadını bulabilecek misiniz?

Görsel algılama becerisi beyinle bağlantılı olarak sistematik bir şekilde işler. Bu sistem içinde görme ilk olarak gözde başlar ve ardından oluşan görüntüler beyne aktarılarak anlamlandırılır. Beynin daha zinde kalabilmesi için zihinsel bulmaca ve oyunlar ilk tercih edilen seçeneklerdir.

Büyük resme baktığınızda farklılıkları görme konusunda kendinize ne kadar güvenirsiniz? Bulmaca eklerinden fırlayan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu hatırlatıyoruz. Ancak bu sefer işiniz biraz daha zor olacak. Çünkü bu büyük resimde saklanan farklı bir görsele odaklanmanızı istiyoruz. Görselde kırmızı kıvırcık saçlı kadınlar resmedilmiştir. Ancak bunların arasında ufak bir detay sizleri karşılıyor. Bu farklı olanı ne kadar sürede fark edebilirsiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki farklılığı bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz farklılığı daha kısa sürede görebilirsiniz.



