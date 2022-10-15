Kürtaj talebi reddedilen kadın, yapışık ikizlerini doğuracak! “Ölmekten korkuyorum”

Yapışık ve şekil bozukluğu olan ikizlere hamile bir anne , Brezilya'daki yetkililer ona kürtaj izni vermediği için cansız bebekler doğurmak zorunda kalacağından korkuyor. Aşçı olarak çalışan 37 yaşındaki Lorisete dos Santos, travmatik ve acı verici hamileliğinin kendi hayatını da riske attığını dile getirdi. Doktorların incelemeleri sonucunda dokuzuncu ayda cansız bebekler doğuracağı ifade edilen kadın, bebeklerin hayata tutunması durumunda yapışık ikizlerin tedavisine ilişkin olarak herhangi bir yöntem bulunamadığını dile getirdi. Kızlarının ve kendi hayatının risk içinde olduğunu ifade eden Santos, kürtaj için mahkemeye başvurdu ancak talebi reddedildi.

“KOLLARIMDA CANSIZ TUTMAK İÇİN DOĞURACAĞIM”

Hamileliğini ilk öğrendiğinde doktor kontrollerini aksatmadığını dile getiren Santos, “Doktorlar bana durumun ciddiyetini anlattıklarında korktular. Bana bebeklerin canlı doğması durumunda üç akciğerin varlığı nedeniyle nasıl davranacaklarını bilmediklerini söylediler. Yasal kürtaj olmak için başvurdum ancak reddedildi. Kızlarımı dokuz ay boyunca kollarımda cansız tutmak için doğuracağım” dedi.

Yaşadığı memleketin yaklaşık 10 metre yakındaki Porto Alegre’ye giden Santos, fetüslerin üçüncü bir akciğer geliştirdiğini öğrendi. Sağlık görevlileri, ikizlerin ortak bir gövdeye sahip olduğunu ve iki başlı göğüslerinde bir çift akciğeri paylaştığını söyledi.Her birinin bir kalbi var, ancak tek bir karaciğer ve iki mide ile aynı aort arteri ile birleşiyor. Aynı mesaneyi ve iki böbreği de paylaşıyorlar.

YENİDEN BAŞVURDU

İkizlerin doğumundan sonra ayrılmasının neredeyse imkansız olduğunu ifade eden sağlık raporunda, “Tek bir gövde olması ve birkaç asil organın paylaşılması nedeniyle ikizlerin doğumdan sonra ayrılması imkansız hale geldi.Gebeliğin devam ettiği durumlarda polihidramnios (amniyotik sıvı artışı) gibi komplikasyonlar sık görülür. Gebeliğin sürdürülmesi hastanın hipertansif hastalık (gebeliğe özgü hipertansiyon) ve gestasyonel diyabet gibi ciddi komplikasyonlar geliştirme riskini artırır. Bu nedenle, hamileliğin devam etmesi, kendi içinde, anne sağlığı için potansiyel bir risk belirler” ifadelerine yer verildi.

Dünyanın en katı kürtaj yasalarından bazılarına sahip olan Brezilya'da, bazı durumlarda kanıt kanıtlanırsa kürtaj cezasız kalıyor. OGlobo'nun bildirdiğine göre, kocası ve 15 ve dört yaşlarındaki iki çocuğuyla birlikte yaşayan Santos, hamileliğini yasal olarak sonlandırmak için acı veren beşinci ve son mahkeme prosedürünü beklemek zorunda.



