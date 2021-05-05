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Greta Thunberg’in belgeseli için çalışmalarda sona gelindi

Seray Üstün Seray Üstün
05.05.2021 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada iklim aktivisti olarak tanınan 18 yaşındaki Greta Thunberg’in iklim değişikliğiyle mücadelesi için başlattığı kampanya belgesel olarak çekildi. Thunberg’in kampanya sürecini ve macerasını anlatan üç bölümlük Greta Thunberg: A Years To Change The World belgeselinin 13 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Greta Thunberg’in belgeseli için çalışmalarda sona gelindi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, küresel ısınmayla mücadele için adım atılması talebiyle tek başına başlattığı kampanyanın ardından kısa süre içerisinde dünya çapında milyonlarca insanın desteğini almıştı. İklim değişikliği konusunda dünya genelinde farkındalık yaratmak için bir yıl okulu bırakan Thunberg, en genç aktivistlerden biri olmayı başardı.

NTV’de yer alan habere göre, BBC imzasıyla ortaya çıkan Greta Thunberg: A Year to Change the World belgeseli Thunger’in başlattığı kampanyanın tüm dünyayı etkileme sürecine yer veriyor. Belgesel 13 Mayıs saat 23.00’te BBC Earth kanalında yayınlanacak.

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