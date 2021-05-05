Greta Thunberg’in belgeseli için çalışmalarda sona gelindi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, küresel ısınmayla mücadele için adım atılması talebiyle tek başına başlattığı kampanyanın ardından kısa süre içerisinde dünya çapında milyonlarca insanın desteğini almıştı. İklim değişikliği konusunda dünya genelinde farkındalık yaratmak için bir yıl okulu bırakan Thunberg, en genç aktivistlerden biri olmayı başardı.

NTV’de yer alan habere göre, BBC imzasıyla ortaya çıkan Greta Thunberg: A Year to Change the World belgeseli Thunger’in başlattığı kampanyanın tüm dünyayı etkileme sürecine yer veriyor. Belgesel 13 Mayıs saat 23.00’te BBC Earth kanalında yayınlanacak.



