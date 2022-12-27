Gribin kurtarıcısı: Ev yapımı pastil tarifi! Öksürüğü kesen pastil nasıl yapılır?

Kış aylarında boğaz ağrıları ve öksürükten şikayetçiyseniz pastili mutfağınızdan eksik etmemeniz gerekiyor. Pastil tüm şikayetlerinize karşı birçok ilaca göre çok daha etkili sonuçlar sağlayabiliyor.

MALZEMELER 1 su bardağı esmer şeker

1/2 su bardağı su

3-4 adet karanfil

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1/2 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı bal

TARİF Bal hariç tüm malzemeleri tencereye alalım. Kısık ateşte kaynamaya başlamadan önce hızlı bir şekilde şekerin erimesini sağlayalım. Sürekli karıştırarak 15-20 dakika kadar pişirelim.

Karışım köpük köpük olup kıvam almaya başlayacaktır. Süre sonunda bir tatlı kaşığı karışımdan alıp bir tabağa dökün. Bu şekilde donup donmadığını kontrol edebilirsiniz.

Eğer tabakta sert bir kıvam alıyorsa olmuştur. Eğer kıvamı istenilen gibi değilse bir miktar daha kaynatmaya devam edin.

Bu işlem bittikten sonra karanfilleri içinden çıkarın ve balı ekleyip karıştırın.

Yağlı kağıt üzerine karışımdan bir çay kaşığı yardımıyla küçük yuvarlaklar dökün.

Karışım çabuk donduğu için dökmesi zor olabilir o yüzden bu işlem sırasında hızlı davranın.

Tamamen donduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin

Ardından kavanozlarda saklayarak muhafaza edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



