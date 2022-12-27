Gribin kurtarıcısı: Ev yapımı pastil tarifi! Öksürüğü kesen pastil nasıl yapılır?

Pastil kış aylarının vazgeçilmezi olarak görülüyor. Boğaz ağrısı nasıl geçer sorusunun en doğru cevabı olan pastil boğazdaki kaşıntıyı ve öksürüğü söküp atıyor. Evde yapılan doğal pastil ise çok daha etkili sonuçlar sağlıyor. Birçok kişi evde pastil nasıl yapılır sorusunun cevabını arıyor. İşte en etkili pastil tarifi...
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