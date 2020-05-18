Grup Hepsi barıştı mı? Cemre Kemer'den Gülçin Ergül paylaşımı!

2004 yılında kurulan Hepsi grubu büyük sükse yapmış ve epey sevilmişti. 4 kişiden oluşan grup Gülçin’in ayrılmasının ardından dağılmış ve grup üyeleri Gülçin Ergül’e cephe almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Gülçin Ergül ile Eren Bakıcı sosyal medyadan karşılıklı takipleşmeye başladı. Son olarak ise Cemre Kemer, sosyal medya hesabından Gülçin ile olan mesajlaşmasını paylaşıp, “İyi günler dileriz” notunu düştü. Grup üyelerinin birer birer buzları erittiği görüldi. Grup Hepsi'nin fanları ise bu gelişmeler sonrasında adeta sosyal medyayı salladı.

Twitter'da Grup Hepsi en çok konuşulan konular arasına girdi.

