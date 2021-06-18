Guinness Rekorlar Kitabı’na giren tuhaf rekor! Dünyanın sakızdan yapılan en büyük balonunu yaptı

66 yıl önce İrlanda’nın küçük bir şehrinde hararetli tartışmalara ev sahipliği yapan barda Guinness Rekorlar Kitabı fikri ortaya atıldı. Bilim, teknoloji, spor ve doğa gibi alanlarda güvenilir bir referans olan Guinness Rekorlar Kitabı, 1995-2000 yılları arasında basıldı.

Bazıları ise sakızdan balon yapma eğlencesini biraz fazla kafaya takıyor. Hatta öyle ki bunu bir sanata dönüştürüyor. ABD’li Chad Fell bunlardan sadece bir tanesi. Fell, 2004 senesinde ellerinden hiç yardım almadan dünyanın sakızla yapılan en büyük balonunu ortaya çıkardı. 50,8 cm çapına sahip olan bu balonu henüz geçebilen çıkmadı. Ellerinden destek almak şartıyla daha büyük balonlar yapanlar olduysa da bunlar ayrı bir kategoride değerlendirildi. Guinness Rekorlar Kitabı şu ana dek 37 ayrı dile çevrildi. Her sene güncellenen Guinness Rekorları’nda yer alan en çılgın rekorlardan birini sizler için araştırdık.

Amerikalı Ched Fell, 2004 yıllarında ellerini hiç kullanmadan dünyanın en büyük sakız balonunu şişirdi. Sonraki yıllarda bu rekor denemesi için çalışmalar yapılsa da henüz kırılamadı. Fell’in şişirdiği balon 50.8 çapındaydı. Sonraki denemelerde ellerden yardım alınarak sakız balonu şişirildi ve bu rekorlar başka bir kategoride değerlendirildi.



