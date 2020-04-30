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Gül Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Eski bir fotoğrafla evlilik yıldönümlerini kutlayan Sunal 'Huzurla uyuyun, ben buralardayım' dedi.

Gül Sunal’dan duygulandıran Kemal Sunal paylaşımı

Türk sinemasının komedi ustası Kemal Sunal'ın vefatının üzerinden 20 yıl geçti. Gül Sunal, merhum eşi Kemal Sunal ile evlilik yıl dönümünü kutladı.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, evlilik yıl dönümlerine dair bir paylaşımda bulunarak altına şu notu düştü:

"30 Nisan 1975 Saat:13.30 Beyoğlu Evlendirme Dairesi... Huzurla uyuyun ben daha buralardayım..."

gul-sunal-instagram

1974 yılında evlenen çiftin, bu evlilikten iki evladı bulunuyor. 1977 yılında Ali Sunal, 1984 yılında Ezo Sunal'ı dünyaya getiren Gül Sunal, 2000 senesinde eşi Kemal Sunal'ı kaybetti.

Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, oynayacağı son film 'Balalayka'nın 3 Temmuz 2000'de çekimlerine başlamak için, Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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