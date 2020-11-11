Gül Sunal'dan Kemal Sunal paylaşımı: Kutlamayı sevmezdi

Gül Sunal Kemal Sunal'ın 76. doğum günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Gül Sunal şu ifadeleri kullandı: "Kemal 11 Kasım 1944 tarihinde doğmuş. Annesi şöyle anlatırdı "Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler kesilmişti. Kemal doğdu ve elektrikler geldi. Adını ‘Işık’ koymak istedik. Ama ebe ‘bu bebek boylu poslu ağır başlı bir delikanlı olacak’ deyince ‘Kemal olsun’ dedik. Hazırladığımız kundağa sığmadı. Hakikaten uzun boylu ve iri bir bebekti, hiç ağlamazdı. Sakin ve huzurlu büyüdü.”

"Kemal ismi, kişisel hırslarından arınmış ve evrenle bütünleşmiş kimse.. Bu kimse insanın dünyada var olma amacına ulaşmıştır. Bilgi, erdem... Yönünden erginlik, eksiksizlik, olgunluk, yetkinlik... diye anlamlandırılıyor. Bu isim kendisine o kadar yakışıyordu ki…"

"İlk tanıştığımızda doğum gününü kutlamayı pek sevmezdi. Evliliğimizden hemen sonraki doğum gününü çok güzel bir partiyle kutladık. Çok mutlu olmuştu. Çocuklar küçükken evde ailece kutlamayı tercih etti hep…"