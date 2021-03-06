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Gülay kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Soy adı ne? İşte şarkıları...

06.03.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Gülay kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Soy adı ne? İşte şarkıları...

Henüz 5 yaşındayken besteci ve müzisyen babası Eyüp Sercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek müziğe ilgi duyan şarkıcı Gülay, uzun yıllar yaptığı diş teknisyenliğini bırakarak tutkusunun peşinden gitti. Gülay, müziğe 2001’de adım atarak, büyük başarılara imza attı.

Müzik bölümünde eğitim gördükten sonra okuduğu okulu birincilikte bitiren Gülay, çıkardığı albümlerinin ardından geniş kitleler tarafından tanındı. Bugüne kadar çekilen birçok dizi ve filmin müziğini başarıyla yazan ve seslendiren Gülay, daha önce iki kez kanseri yenmişti…

ŞARKICI GÜLAY KİMDİR?

24 Mayıs 1970’te İstanbul’da doğan şarkıcı Gülay, müzik yaşamına 5 yaşındayken, müzisyen ve besteci babası Eyüp Ercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek başladı. Uzun seneler boyunca diş teknisyenliği yapan Gülay, müziğe olan tutkusundan ötürü mesleğini 2000 yılında bıraktı.

GÜLAY'IN ŞARKILARI

2001’de Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi alan Gülay, okuduğu bölümden, birincilikle mezun olduktan sonra, ‘’Gülay Sezer’’ ismiyle 1988 yılında "Her Akşam” adındaki arabesk albümünü çıkardı. 1995’te BMG Müzik'ten çıkan "Cesaretin Var mı?" ve 1997 yılında Bir Sevi Masalı adındaki pop albümlerini piyasaya süren Gülay, ardından BMG Müzik'ten ayrıldı.

Albüm çalışmalarına ara vererek 1999’da BRT Televizyonu için "Damlalar" adındaki halk müziği programını hazırlayıp sunan Gülay, 2001’de Kalan Müzik'ten Damlalar, 2003’te Damlalar 2 adındaki halk müziği albümlerini ve 2005’te ise Adı Yok adındaki pop albümünü çıkardı. 2006’da Seyhan Müzik imzasıyla Dalgalar adındaki halk müziği albümünü, 2011’de de yine bir pop albümü olan Aşkhane'yi çıkaran Gülay, İstanbul Kanatlarımın Altında adındaki filmin "Aşk" isimli şarkısının sözlerini hem yazdı hem de seslendirdi.

Bunun dışında Yaşama Hakkı adındaki filmin aynı ismi taşıyan şarkısının sözlerini yazan ve seslendiren Gülay, Hamam adındaki film için "İstanbul Uyurken" adındaki besteyi ve tüm bunların dışında birçok televizyon dizisinin jeneriklerini seslendirdi.

2008’de Düğün Şarkıcısı adındaki dizide oynayan Gülay, Konya Selçuk Üniversitesi'nden 3 sene boyunca müzik dalında "Yılın İletişimcileri" ödülünü, 2000’de Türkiye Yazarlar Birliği'nden "Yılın Programcısı" ödülünü, yine aynı yıl Motif Halk Bilim Ödülleri'nden "Müziğe Teşvik" ödülünü, 1996’da "İFA Müzik Ödülü"nü, 2001’de Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nden "En İyi Halk Müziği Programı" ödülünü, 2007 yılında "34. Altın Kelebek En İyi Türk Kadın Solisti Ödülü”nün sahibi oldu.

GÜLAY EVLİ Mİ?

15 Şubat 2015’te, müzisyen Serkan Boran’la hayatını birleştiren Gülay'ın 1992’de doğan Nilban adında bir kızı bulunuyor.

2019’DA RAHATSIZLANARAK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Aralık 2019’da vücudunda yüksek enfeksiyon tespit edilen şarkıcı Gülay, hastanede tedavi altına alınmıştı. Birer yıl arayla rahim ve böbrek kanserine yakalanan şarkıcı Gülay, tedavilerle sağlığına kavuşabilmişti.

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Yakınlarının çoğunu kanserden kaybeden Gülay, hastalıkta erken tanının önemine dikkat çekmek ve kanserle mücadele eden çocuklara destek olmak için saçlarını kazıtmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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