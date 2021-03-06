Gülay kimdir, kaç yaşında, nereli ve evli mi? Soy adı ne? İşte şarkıları...

Müzik bölümünde eğitim gördükten sonra okuduğu okulu birincilikte bitiren Gülay, çıkardığı albümlerinin ardından geniş kitleler tarafından tanındı. Bugüne kadar çekilen birçok dizi ve filmin müziğini başarıyla yazan ve seslendiren Gülay, daha önce iki kez kanseri yenmişti…

ŞARKICI GÜLAY KİMDİR?



24 Mayıs 1970’te İstanbul’da doğan şarkıcı Gülay, müzik yaşamına 5 yaşındayken, müzisyen ve besteci babası Eyüp Ercan Sezer’in bağlama ile çaldığı türkülere eşlik ederek başladı. Uzun seneler boyunca diş teknisyenliği yapan Gülay, müziğe olan tutkusundan ötürü mesleğini 2000 yılında bıraktı.

GÜLAY'IN ŞARKILARI



2001’de Kuzey Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde kompozisyon eğitimi alan Gülay, okuduğu bölümden, birincilikle mezun olduktan sonra, ‘’Gülay Sezer’’ ismiyle 1988 yılında "Her Akşam” adındaki arabesk albümünü çıkardı. 1995’te BMG Müzik'ten çıkan "Cesaretin Var mı?" ve 1997 yılında Bir Sevi Masalı adındaki pop albümlerini piyasaya süren Gülay, ardından BMG Müzik'ten ayrıldı.