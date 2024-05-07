Gülben Ergen borsaya geri döndü! Sat indikatörü misali yorumu sosyal medyayı salladı

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Gülben Ergen, geçen seneden beri borsaya merak sardı. Ünlü şarkıcı ne zaman piyasayla ilgili bir paylaşım yapsa hisse yatırımcısının yüzü gülmüyor.

16 Ocak 2023'te nabız yoklayarak borsa merakını paylaşan Gülben Ergen, piyasada düşüşlerin başlangıcı olarak görülmeye başlandı.

17 Eylül 2023 tarihli bu paylaşım hafta sonu yapılırken, piyasada sonraki günlerde dalgalanma güçlü olmuştu.

11 Mart 2024'teki bu paylaşım sonrasında BİST 100 endeksi 6 gün boyunca düşmüştü. Gülben Ergen'in son paylaşımı yine dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

'Biz hiç göremedik nerde bu #tavan' diyen Ergen'in bu yorumu sosyal medyayı salladı.

Ünlü isme; 'Sat indikatörü çalıştı beyler', 'Felaket tellalı geldi', 'Zehirli ok atıldı bütün hisseleri satın', 'Dünyanın en çok çalışan indikatörü yine sat vermiş' gibi yorumlar yapıldı.







