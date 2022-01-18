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Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

18.01.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde tercih ettiği sahne kıyafetleriyle takipçilerinin dikkatini çeken Gülben Ergen katıldığı ödül töreni için siyahın asaletine sığındı. Gülben Ergen yine iddialı bir göğüs dekoltesi tercih etmişti. Ergen'in bu seçimine takipçilerinden beğeni yağdı.

Gülben Ergen cesur göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetlerle son günlerde dikkat çeken Gülben Ergen takipçilerini ikiye bölmüştü. Birbirine benzer tarzda seçimler yapan Ergen'e "Modacını değiştir sana yakışmıyor tarzın bu değildi" yorumları yağmıştı.

Gülben Ergen geçtiğimiz akşam bir ödül törenine katıldı. Siyahlar içinde olan Ergen'in tercihi yine göğüs dekoltesinden yana oldu. Tanju Babacan imzalı kıyafet Ergen'in hayranlarından tam puan aldı.

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Gülben Ergen'in hayranları "Yine çatlayacaklar" yorumlarında bulundu.

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Ergen ödül töreninde de İzzet Yıldızhan'a gönderme yaparak "Kimsenin kimsenin giyimine karışmadığı iyi yıllar dilerim" dedi.

Ekran Alıntısı

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Gülben Ergen
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