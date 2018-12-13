MAGAZİN

Gülben Ergen'den aletli pilates pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.12.2018 14:51 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve sunucu Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aletli pilates konusunda işi ne kadar ilerlettiğini gösterdi.

Gülben Ergen'den aletli pilates pozu

Geride bıraktığımız akşam gerçekleşen ödül törenlerine büyük oğlu ile birlikte katılan ve sosyal medya hesabından da geceyle ilgili çok sayıda paylaşım yapan Gülben Ergen bu defa spor salonundan bir paylaşımda bulundu.

Kış aylarında olmamıza rağmen sporunu aksatmayan Ergen devam ettiği bir pilates salonunda çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Yaptığı zor hareketten anlaşıldığı kadarıyla aletli pilateste işi ilerlettiği belli olan Gülben Ergen takipçilerinden de çok sayıda motive edici mesaj aldı.

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