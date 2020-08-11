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Gülben Ergen’den bikinili selfie

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 09:47 | Son Güncelleme

Hemen her yaz magazin muhabirleriyle bikinili görüntüsünü çekemeyecekleri konusunda iddiaya giren Gülben Ergen, bu sene kendi çektiği bikinili bir karesini paylaşarak dikkat çekti.

Gülben Ergen’den bikinili selfie

Sadece şarkılarıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da kendisinden söz ettiren 47 yaşındaki Gülben Ergen, karantina dönemini çocukları ve annesiyle geçirmiş ve evinden çıkmamıştı.

Normalleşme süreciyle birlikte gündelik hayatına dönen ve kısa bir süre önce de sahneyle buluşan Gülben Ergen, yaşadığı mutluluğu ve heyecanı sosyal medya paylaşımlarına da yansıttı.

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Ergen, yaptığı paylaşımlarından birinde bikinili bir selfiesine yer vererek magazin basını tarafından görüntülenmeden bikinili fotoğrafını kendisi paylaşmış oldu.

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