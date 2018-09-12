Gülben Ergen'den Demet Akalın'a destek... Demet yakın arkadaşlarını sildi

Okan Kurt ile boşanan Demet Akalın'a ünlü isimler sosyal medya aracılığıyla mesaj yağıyor.

Demet Akalın'ın dava sonrası yediği içtiği ayrı gitmediği yakın arkadaşı Işın Karaca'yı kendisine destek olmadığı için sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı iddia edilirken asıl bomba Gülben Ergen'in sosyal medya mesajı oldu.

Bir süredir küs olan ve karşılaştıklarında birbirlerinin yüzüne bile bakmayan Gülben Ergen ve Demet Akalın arasında buzlar eriyor.

Gülben Ergen'den zor günler geçiren Demet Akalın'a zeytin dalı... Ergen kendisine yapılan bir yoruma işte böyle yanıt verdi:

YAKIN ARKADAŞLARINI TAKİBİ BIRAKTI

Okan Kurt ve ailesinin şirket borçlarından dolayı Beykoz'daki evlerine haciz gelen ve dün tek celsede evliliğini bitiren Demet Akalın, boşanma sonrasında yakın arkadaşı yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i ve Işın Karaca'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Demet Akalın'ın Özlem Ada Şahin'i ve Işın Karaca'yı takipten çıkarmasının zor zamanlarında yanında olmaması olduğu iddia edildi.



