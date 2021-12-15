Gülben Ergen’den olay yaratan sahne pozu

Şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Hayranlarının karşısına iki farklı kostümle çıkan Gülben Ergen, sesi ve güzelliğiyle izleyicileri büyüledi.

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı iki kıyafetiyle de göz doldurdu. Ünlü sanatçı neşeli ve enerjik tavırlarıyla da kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı.

Sahneye yeşil derin bacak dekolteli elbisesiyle çıkan şarkıcının, bacak kısmına photoshop yapılarak inceltildiği dikkat çekti.

Gülben Ergen'in photoshoplu fotoğrafına hayranlarından "Ne gerek vardı?" yorumları yağdı.

Gülben Ergen, yılbaşı gecesinde Ankara'da sahne alacak.



