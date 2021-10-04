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Gülben Ergen hastaneden paylaştı: Kırık, çatlak, yırtık...

04.10.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, evinde talihsiz bir kaza yaşadı. Ergen, evinde ayak bileğini burkarak düştü. Başarılı şarkıcı hastaneden paylaşım yaparak "Unutmayın ki; kırık, çatlak, yırtık hepsi hallolur. Ruh sağlımız yerinde" açıklamasını yaptı.

Gülben Ergen hastaneden paylaştı: Kırık, çatlak, yırtık...

Geçtiğimiz yıl aralık ayında koronavirüs testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavi sonrasında iyileşen Gülben Ergen (49), evinde talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü şarkıcı, evinde ayak bileğini burkarak, düştüğünü duyurdu.

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HASTANEDEN PAYLAŞTI

Mustafa Erdoğan ile evliliğinden Atlas, Ares ve Güney adında üç çocuğu olan Ergen, üzücü haberi Instagram'dan paylaştı. Hastanede çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Gülben Ergen, sağ ayağında bağ yaralanması ve dizinde de menisküs yırtığı oluştuğunu ifade etti.

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"ZOR AMA ŞİKAYET YOK"

Son sağlık durumu hakkında bilgi veren Ergen, "Dün gece evimizin içerisinde, düz yerde, ayak bileğimi nasıl burktuğumu anlamadan düşmeyi başaranlardanım... Süper Women tripleriyle 'Geçer, geçer. Yarına bir şey kalmaz' deyip, doktoru aramayan, hastaneye gitmeyen, gece ağrıdan 'sessizce inleyen' yine benim... Kahvaltıda krep, akşam maç öncesi bitmesi gereken ödevler, yazlıkların kalkıp, kışlıkların çıkması, verilecek kıyafetlerin denenmesi gibi tatlı detaylar günlük neşemizle devam ederken... Yola çıktığımız yeni markamızın reklam filminin son revizeleri, yayın tarihi, onayı, müziğinin okunması, onaylanan konser tarihlerinin takvimi, gidiş-dönüş detayları, nerede ne kostüm giyilecek, kendi markamın Sağlık Bakanlığı belgelerinin tamamlanması, yeni web sitesinin içeriği... Hepsine benim bakmam, hatasız onay vermem gereken bir kucak dolusu sorumluluk daha... Zor ama şikayet yok... Sağ ayak tabanında avülziyon kırığı dediğimiz bağ yaralanması ve dizde de menisküs yırtığı... Hay maşallah... Arayan, soran yazan herkese teşekkürler. Ağrı kesicimi aldım, ayağımı uzattım. Bir köfteli yayla çorbamız var ki, yarın takla attırır bana... O zaman hep birlikte ne diyoruz? Unutmayın ki; kırık, çatlak, yırtık hepsi hallolur. Ruh sağlığımız yerinde..." dedi. Takipçilerinden ünlü şarkıcıya çok sayıda "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

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PARTNER"Yanlışlıkla silinmiş!""Yanlışlıkla silinmiş!"
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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
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