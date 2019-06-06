Gülben Ergen'in bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz eylül ayında sevgilisi Emre Törer ile ayrılıp yeni bir aşka yelken açarak müzisyen Emre Irmak ile birlikte olan Gülben Ergen, yaz sezonunu açtığını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Gülben Ergen'in yaz sezonunu açtığını duyurduğu bikinili paylaşımı kısa sürede binlerce takipçisi tarafından beğenildi.

Ergen, sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafının altına, ''Hoşgeldin yaz'' notunu düştü.

Ergen'in bikinili paylaşımında fit vücudu takipçilerinin gözünden kaçmadı. Ergen'in paylaşımına takipçileri, ''Kim der 3 çocuk annesi'' gibi yorumlar yapıldı,

Ergen, takipçilerinin beğenisi kazandı.

