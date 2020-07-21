Gülben Ergen’in “kadın cinayetlerine” öfkesi dinmiyor! ‘Bak şerefsiz katile’

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Pınar Gültekin’in eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilmesinden sonra Gülben Ergen sinirlerine hakim olmadı. Tüm Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından ünlü sanatçı Pınar Gültekin’in katiline “şerefsiz” diyerek seslendi. Kadın cinayetlerinin sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Gülben Ergen sosyal medya hesabından ülkeye uyanış çağrısı yaptı.

“Uyan Ülkem Uyan!”



5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin’in cansız bedeninin bulunması spordan, siyasete, sanat camiasına tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Kadın cinayetlerine bir yenisinin daha eklendiğinin altını çizen Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri çekti. Pınar Gültekin’in katili Cemal Metin Avcı’nın takım elbiseli bir fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen, ”Bak şerefsiz katile iyi bak! Yalvarmasına, cilalı dış görünüşüne kanma! Emine Bulut’u evladının gözlerinin önünde kesen baba gibi bu şerefsiz! Karısını, kızını, Pınar Gültekin’i üçünü birden yaktı. İkisi yaşarken öldü, biri katliam edildi! Yasalar değişti mi? Cezalar değişti mi? Kadına yapışıp, öldürülen, üzerine beton döken, yakan katilim duruşuna gel. Nasıl da beyefendi değil mi? Kesin kadın bir şey yapmıştır, değil mi? Namus bekçileri siz konuşa durun ülke yanıyor. Cayır cayır kesiliyor, yakılıyor, yol ortasında öldürülüyor, binanın tepesinden atılıyor kadınlarımız! Uyan ülkem uyan! Haftaya devamı gelecek bekle gör!” ifadelerini kullandı.

