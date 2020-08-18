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Gülben Ergen’in oğulları annelerinin boyunu geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 10:28 | Son Güncelleme

Son günlerde Instagram hesabından kendine yaptığı ‘Can kadın’ yorumuyla dikkatleri üzerine çeken Gülben Ergen sosyal meydanın gündemindeki yerini aldı. Ünlü sanatçının yorumu sosyal medyada adeta yeni bir akım başlattı. Ergen şimdilerde ise oğullarıyla olan pozunda kullandığı etiketlerle adından söz ettiriyor.

Gülben Ergen’in oğulları annelerinin boyunu geçti!

Başarılı sanatçı Gülben Ergen geçtiğimiz günlerde tatil pozunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Mavi mayo ve pareosuyla çekilen pozunu yayınlayan Gülben Ergen’in küçük dikkatsizliği sosyal medyanın diline düşmesine neden olmuştu. Ünlü sanatçı sahte hesabına geçiş yapmayı unutup fotoğrafına ‘can kadın’ yorumunu yapınca olayın fitili ateşlenmişti.
Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmayı sürdüren güzel sanatçıdan bu seferde de aile pozu geldi. Sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan’la evliliğinden üç çocuk sahibi olan Gülben Ergen oğullarıyla mutluluk karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Ergen’in fotoğrafında oğullarının değişimi ise dikkatlerden kaçmadı.

‘ARMUT HİÇ KENDİLİĞİNDEN PİŞMEDİ’

2004 yılında Anadolu Ateşi Grubu’nun kurucusu Mustafa Erdoğan’la hayatını birleştiren ünlü sanatçının evliliği 2012 yılında bitti. Çiftin evliliğinden 2007 yılında Atlas adını verdikleri oğulları, 2009 yılında ise Ares ve Güney isimli ikizleri doğdu. 13 yaşındaki büyük oğlu ve 11 yaşındaki ikizleriyle poz veren Gülben Ergen’in fotoğrafı alkış topladı. Çocuklarının Ergen’in boyuna geçişmesi ise görenleri şoke etti.
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Ünlü sanatçı çocuklarıyla olan pozuna kendi hayat felsefesini anlatan bir yazı yazmayı tercih etti. Ergen fotoğrafta “Aşırı mutluluk, gırgır ve eğlence içeririz. Birbirimize karşı açık olma ve dürüstlük ilkemiz vazgeçilmezimizdir. Can yakmayız, kalp kırmayız. Yapanlardan uzak dururuz. Hayatın zorluklarına karşı gece gündüz gerçeğimizi biliriz. Elbet güneş doğar buna inanırız. Kurallara uymayı önemser ama kolay korkmayız. Mesela corona mesela deprem hepsi bize has değildir. herkes yaşayabilir. Risk alır, yük taşımayı seçmeyiz. Endişeyi sevmeyiz, biliriz ki bizi geriletir, inançlar bizi besler. Online eğitim için geri sayım başlamıştır Hayat bize güzel değildir, biz hayata güzellik katarız. Hatta hayat bize zordur, biz ille bi yolunu bulup kolaylaştırmaya çabalarız. Armut hiç kendiliğinden pişmedi, şıp diye de ağzımıza düşmedi” ifadelerini kullandı.

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