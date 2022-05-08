Gülben Ergen'in sağlık durumu nasıl? Gülben Ergen neden bayıldı? İşte Gülben Ergen'in son durumu...

Gülben Ergen'in sağlık durumu magazin takipçileri ve hayranları tarafından merak ediliyor. Düzcespor’un şampiyonluk kutlaması için sahne alan Gülben Ergen sahnede düşerek karavana alındı. Kısa süre sonra yeniden sahneye çıkan ve ikinci kez fenalaşınca hastaneye kaldırılan Gülben Ergen taburcu oldu. Gülben Ergen’in durumu ile ilgili bilgi veren Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, genel durumunun iyi olduğunu söyledi.

GÜLBEN ERGEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Geçmiş olsun diliyorum. Önce olay yerinde küçük bir sıkıntı yaşamış tansiyonu ile alakalı. Ambulans ile buraya naklettiler. Şu anda genel durumu iyi. Gayet sağlıklı. Valimiz de ziyaret etti. Arkadaşlar gerekli müdahaleyi yapmaya devam ediyorlar. İnşallah birazdan taburcu olacak” dedi.

Düzcespor’un Başkanvekili Ercan Seçkin ise, “Gülben hanım talihsiz bir rahatsızlık yaşadı. Sahnede daha önce elbisesine takılıp düşmüştü. Bir müdahale yapıldı kendisine, sonrasında tekrar sahneye çıktı. Düzce halkını güzelce eğlendiriyordu. Fakat sonrasında tansiyon problemi yaşadı. Hastaneye geldi gerekli müdahaleleri yapıldı. Şu anda hastanede tedavi edildi. İstanbul’a doğru yola çıktı. Endişe edilecek bir şey yok. Kendisinin durumu iyi. Bilinci yerinde, konuşmaları da iyi. Valimiz de geçmiş olsun dileklerini iletti. Merak edenlere, sevenlerine de buradan bildirmek isterim. 'Konser yarım kaldı' demeyelim. Sağlık her şeyden önemli. Düzce halkı bunu olgunluk ile karşılayıp kendisini 'Gülben Ergen' sloganları ile uğurladı” ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Hastanenin önüne gelen özel araç ile ünlü sanatçı İstanbul’a gitti.

