Gülben Ergen Mücbir Sebepler'e konuk oldu

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş instagram canlı yayın üzerinden yaptıkları 'Mücbir Sebepler' isimli talk showlarıyla bir süredir karantinada takipçilerini olduğu kadar birçok ünlü ismi de eğlendiriyor.

Önceki gece ikilinin gece yarısı başlayan programına Gülben Ergen’in katılması ile Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın “Gülben Reis” diye hitap etmesi üzerine sosyal medya’da gündem oldu.

Gülben Ergen ‘de kendi sayfasında Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’a “Sevdim bu Gülben Reis’i paylaşımında bulundu…



