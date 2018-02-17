MAGAZİN

Gülben Ergen, Tarkan'ın çocuğu için isim önerdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.02.2018 13:54 | Son Güncelleme

Şarkıcı Gülben Ergen Akmerkez çıkışı görüntülendi, Tarkan'ın bebeğiyle ilgili şaşırtıcı bir yorumda bulundu.

Gülben Ergen, Tarkan'ın çocuğu için isim önerdi

Gülben Ergen, yaklaşık bir saat mağazaları gezerken, bir şey almaması dikkati çekti. Kadın haklarıyla ilgili bir programa başlayacağı konuşulan Ergen bununla ilgili sorulara, “Evet, yakın zamanda kadın haklarının savunulacağı bir programa başlayacağım” şeklinde bir yanıt verdi.

TARKAN’IN VİDEOSUNU 7 KEZ İZLEMİŞ

Tarkan’ın çok konuşulan “baba olacağım” videosunu 7 kere izlediğini söyleyen Gülben Ergen, “Videoyu tam 7 kere izledim ve çok mutlu oldum. Kız ya da erkek olur bilemem, adını ‘Kuzu Kuzu’ koyabilir, biz de severiz” diyerek, kendisini bekleyen aracına binip uzaklaştı.

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>>Gülben Ergen Tarkan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sen konuşma ya boş insan
Gulben ergenin onerecegi tek isim boynuz olur la
ERKEK OLURSA RÜDMEDDİN OLSUN...
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