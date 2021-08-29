Gülben Ergen: Tunceli’nin çığlığını 11. günde duymak...

Tunceli'nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle tekrar başladı ve yayılarak devam ediyor.

Orman yangınına yönelik Gülben Ergen de sessiz kalmadı. Ergen paylaşımında "Tunceli’nin çığlığını 11. günde duymak bizim ayıbımız olsun #TunceliYanıyor" dedi.

Tunceli Valiliği'nden yangınlarla ilgili yapılan açıklamada "Hozat Tanzi Deresinin alt kısımlarında bulunan bağımsız münferit alanın etrafı genel itibariyle iş makinaları marifetiyle tamamen daraltılmış olup ekiplerimizin müdahalesi devam etmektedir" denilmişti.



