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Gülben Ergen ve Burak Törer aşkından ilk fotoğraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla aşk dedikodularını doğrulayan Gülben Ergen ve Burak Törer şimdi de fotoğraf paylaştı

Gülben Ergen ve Burak Törer aşkından ilk fotoğraf

Gülben Ergen'in yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış her iki taraf da iddiaları doğrulamıştı.

Çift dün akşam baş başa yemek yedi. Yemekleri Gülben Ergen'in elleriyle hazırladığı gecenin fotoğrafını Burak Törer instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Burak Törer geçtiğimiz hafta Gülben Ergen'in elini tuttuğu fotoğrafı, "İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!" notunu yazarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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