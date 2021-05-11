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Gülben olmak istiyor! Masumlar Apartmanı'nın sevilen ikilisi Tansel Öngel ve Merve Dizdar'dan eğlenceli mesaj

11.05.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen dizi "Masumlar Apartmanı" salı akşamları izleyiciyi drama ve gerilime doyuruyor. Dizi ekibiyse çekimler sırasında çok eğleniyor. Sonunda, bu eğlenceye Naci'yi oynayan Tansel Öngel de katıldı.

Gülben olmak istiyor! Masumlar Apartmanı'nın sevilen ikilisi Tansel Öngel ve Merve Dizdar'dan eğlenceli mesaj

Bu sezonun en sevilen dizilerinden biri de "Masumlar Apartmanı" oldu. Ekranı esir alan psikoloji temalı dizilerin en ilginç örneği olan "Masumlar Apartmanı", her biri değişik psikolojik hastalıklara sahip dört kardeşin hayatını anlatıyor. İlk bölümlerde drama, şimdilerde gerilim ögelerine yaslanan dizi çok izleniyor. Zaman zaman birinciliği devretse de ilk bölümlerinden beri rating şampiyonu olmayı başarıyor. Psikolojik gerilime dayanan öyküsü nedeniyle zaman zaman insanları boğan "Masumlar Apartmanı", eleştirilere karşı yeni bir hamle yaptı. Karakterlerin iyileşme sürecine henüz girilmese de, dizilerde her zaman ratingi artıran aşka yer verildi. Böylece, aşk ve sevginin iyileştirici gücü de anlatılacaktı. Bu kararın ardından da, diziye Safiye karakterinin gençlik aşkı Naci dahil oldu. Naci ve ona hayat veren usta oyuncu Tansel Öngel çok sevildi.

Öyle ki, diziden ayrıldığı halde seyirci baskısıyla tekrar geldi ve diziye heyecan kattı. İkinci sezonda da oynaması için Tansel Öngel'le anlaşma yapıldı bile.

Gülben olmak istiyormuş

Tansel Öngel

"Masumlar Apartmanı", Tansel Öngel için yeni bir dönüm noktası oldu. Hayran kitlesi giderek büyüyen oyuncu, mesafeli olduğu sosyal medyaya sonunda ısındı. Dün, hayranlarıyla soru-cevap yapan Tansel Öngel, dizide en çok oynamak istediği karakterin Gülben olduğunu itiraf etti. Gülben karakteri de ona hayat veren Merve Dizdar için çok önemli bir adım olmuştu.

Gülben'le yeni poz

Merve Dizdar Tansel Öngel

Anlaşılan o ki, Tansel Öngel, yerinde olmak istediği Merve Dizdar'la çok iyi anlaşıyor. Yeni bölüm müjdesini iki oyuncu sette birlikte çektikleri fotoğrafla verdi.

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Masumlar Apartmanı dizisi
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