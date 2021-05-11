Gülben olmak istiyor! Masumlar Apartmanı'nın sevilen ikilisi Tansel Öngel ve Merve Dizdar'dan eğlenceli mesaj

Bu sezonun en sevilen dizilerinden biri de "Masumlar Apartmanı" oldu. Ekranı esir alan psikoloji temalı dizilerin en ilginç örneği olan "Masumlar Apartmanı", her biri değişik psikolojik hastalıklara sahip dört kardeşin hayatını anlatıyor. İlk bölümlerde drama, şimdilerde gerilim ögelerine yaslanan dizi çok izleniyor. Zaman zaman birinciliği devretse de ilk bölümlerinden beri rating şampiyonu olmayı başarıyor. Psikolojik gerilime dayanan öyküsü nedeniyle zaman zaman insanları boğan "Masumlar Apartmanı", eleştirilere karşı yeni bir hamle yaptı. Karakterlerin iyileşme sürecine henüz girilmese de, dizilerde her zaman ratingi artıran aşka yer verildi. Böylece, aşk ve sevginin iyileştirici gücü de anlatılacaktı. Bu kararın ardından da, diziye Safiye karakterinin gençlik aşkı Naci dahil oldu. Naci ve ona hayat veren usta oyuncu Tansel Öngel çok sevildi.

Öyle ki, diziden ayrıldığı halde seyirci baskısıyla tekrar geldi ve diziye heyecan kattı. İkinci sezonda da oynaması için Tansel Öngel'le anlaşma yapıldı bile.