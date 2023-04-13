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Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal konusu nedir, oyuncuları kimler? 13 Nisan Fox TV yayın akışı

13.04.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülcemal dizisi oyuncuları, konusu ve çekim yeri araştırılıyor. Bu akşam ikinci bölümüyle Fox TV ekranlarında gelecek olan Gülcemal her hafta perşembe akşamları yayınlanacak. Dizide; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile hayranlık bırakan güzelliğiyle Deva'nın (Melis Sezen) nefretinin aşka dönüşü anlatılacak. Peki, Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal konusu nedir, oyuncuları kimler? 13 Nisan Fox TV yayın akışı

Gülcemal dizisi nerede çekiliyor? Gülcemal konusu nedir, oyuncuları kimler? 13 Nisan Fox TV yayın akışı

Gülcemal dizisinin nerede çekildiği merak edildi. Kullanıcılar tarafından Gülcemal dizisi oyuncuları ve konusu da araştırılıyor. İlk bölümüyle oldukça sevilen dizi 6 Nisan Perşembe günü ekran macerasına başladı. İşte FOX TV ekranlarında yeni sezonunda yayınlanacak olan Gülcemal dizisi oyuncuları ve konusu ile ilgili bilgiler...

GÜLCEMAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

FOX TV’nin yeni dizisi Gülcemal, bu akşam ikinci bölümü ile ekranlara gelecek. İlk bölümden itibaren ilgiyle takip edilen Gülcemal dizisi Bursa'da çekiliyor.

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Yönetmenliğini Ali Balcı'nın yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı Gülcemal, Bursa'nın ilçelerinde çekiliyor. Ancak dizinin ilerleyen bölümleri İstanbul'da devam edecek.

GÜLCEMAL KONUSU NEDİR?

Gülcemal, annesi tarafından küçük yaşlarda terk edilmiş ve bu travma onu karanlık bir canavara dönüştürmüştür. Gülcemal’in yolu güzeller güzeli Deva ile kesişecek ve bundan sonra Gülcemal ve Deva için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Dizi, Deva ile Gülcemal’in büyük bir nefretle başlayan ve günden güne tutkulu ve fırtınalı bir aşka dönüşen hikayesini konu alıyor. Gülcemal dizisi Bursa'da çekiliyor.

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GÜLCEMAL DİZİSİ OYUNCULARI FOX

Murat Ünalmış (Gülcemal) ve Melis Sezen’i (Deva) bir araya getiren dizide; Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimler yer alıyor.

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