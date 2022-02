Gülçin Ergül Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen bir müzik ödül töreninde ödül aldı. Önceki akşam gerçekleştirilen törende konuşma yapan Ergül, geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Erdal Şeyda Lafçı'ya da değindi. Basında yer alan haberlerin ardından Gülçin Ergül Kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gülçin Ergül vefat eden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile ilgili ne dedi? Trafik kazasında hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı kimdir? soru ve konu başlıklarına ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Gülçün Ergül'ün biyografisi, hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ve vahim kazanın detayları haberimizde...

GÜLÇÜN ERGÜL KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu.

Gülçin Ergül, müziğe "Pera Güzel Sanatlar Akademisi"nde piyano eğitimi alarak başladı.

Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi. Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümü'nden mezun olarak lisans öğrenimini bitirdi. Uzun yıllar Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışmış çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Lise yıllarında özel şan dersleri almaya başladı. Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile kurmuş oldukları "Hepsi" grubuyla beraber 3 albüm ve 2 single çıkardı. Birçok dizide Hepsi ile beraber konuk oyuncu olarak oyunculuk yaptı.

Kısık Ateşte, 15 Dakika sinema filminde rol aldı. Hepsi 1 isimli dizide 2 sezon boyunca "Gülçin" karakterini canlandırdı. Grup ile birlikte; Kral TV Ödülleri, PowerTürk Müzik Ödülleri, İstanbul FM, Jetix, Aslan Max gibi ödüllerin sahibi oldu. Müzik kariyerine Bravo isimli ilk solo mini albümü ile devam etti. Birçok jenerik ve jingle seslendirdi. Harun Kolçak'ın Çeyrek Asır albümünde seslendirdiği "Ağlat Beni" düeti ve klibi büyük ilgi gördü. 2015 yılında Arpej Yapım etiketi Bir Tanecik Aşkım adlı ikinci solo albümünü çıkardı. Şarkının klibini albüm ile aynı adı taşıyan şarkıya çekti. Klip YouTube'da 40 milyondan fazla izlendi. İngilizcesi "My One and Only Love" da kısa süre sonra dinleyiciyle buluştu ve olumlu tepkiler aldı. Ergül, 2017'de "Yoga" hocalık eğitimini tamamladı. 2018 Ağustos ayında What Da Funk düzenlemelerinden oluşan Arabesk isimli ve konseptli proje albümünü çıkarmıştır.

Albümde yer alan "İtirazım Var" ve "İkimize Birden" şarkılarını kliplendirdi. "İkimize Birden" klibinde birbirini sevmesine rağmen bir arada olamayan çiftin hikâyesi modern dansla anlatıldı. 2019'da Kim Daha Mutlu film müziğini seslendirmiştir. Bu filmde yer alan "Hoş Geldin" isimli bir diğer şarkısını da kliplendirmiş ve single olarak dinleyiciyle buluşturmuştur. 2020 yılında dünyada etkisini gösteren COVID-19 hastalığından sebep oluşan karantina döneminde farkındalık yaratmak adına, yapım süreci evden hiç çıkmadan tamamlanan, sözü ve müziği kendisine ait olan "Ferman" isimli soul-trap tarzında single çıkarmıştır. 2019-2020 yıllarında Benimle Söyle yarışmasında Birce Akalay, Ayta Sözeri, Ferman Akgül, Metin Arolat, Melihat Gülses ve Ahmet Güvenç ile beraber ana jürilerden biri olarak görev aldı. Yasak Elma dizisinin 86.bölümüne "Gülçin Ergül" olarak konuk oldu ve Davet albümünde ki "Sana Aşığım" adlı şarkısını seslendirdi. Kenan Doğulu ile birlikte İspanya'da düzenlenen 2020 Uluslararası ALFA Ödül'ünü kazandı. Müzik hayatı boyunca RedOne, Marek Pompetzki, Toni Cottura, Michel Zitron gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Mete Özgencil, Harun Kolçak, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, İskender Paydaş, Bülent Aris, Süleyman Yüksel, Çelik gibi isimlerle de çalıştı.

GÜLÇİN ERGÜL VEFAT EDEN SEVGİLİSİ ERDAL ŞEYDA LAFÇI İLE İLGİLİ NE DEDİ?

Önceki gün gerçekleştirilen ödül töreninde sahneye çıkarak ödülünü alan ünlü şarkıcı Gülçin Ergül geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı’yı unutmadı.

Gülçin Ergül, 'en iyi klip' ödülünü aldığını söyledi ve şu açıklamayı yaptı:

“Öncelikle yönetmenimiz Ahmet Can Tekin’e çok teşekkür ediyorum. Tüm gücümü toplayarak, olabildiğince, karşınızdayım. Mucizevi bir şekilde. Bu ödülü, hayatını kaybetmiş olan sevgilim Erdal için kabul ediyorum. Kendisinin bu şarkının ve klibin yapımında çok büyük emeği var. Bu anı görmesini çok isterdim.

Bu ödül bizim için büyük bir motivasyon olacak. Çünkü ilerleyen zamanlarda hayallerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. İçimiz tabii ki buruk. Bize destek olan ve klipte, şarkıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”

ERDAL ŞEYDA LAFÇI KİMDİR?

Erdal Şeyda Lafçı, İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Yunanistan’da bulunan Agean Üniversitesi’nde, beslenme ve gıda mühendisliği bölümünde tamamladı.

2014 yılından itibaren Roka Tekstil’de çalışmaktadır.

Yelkencilik ve doğa fotoğrafçılığıyla ilgili olan Lafçı’nın, gezi aşkı ise paylaştığı fotoğraflardan anlaşılabiliyor.

4 Temmuz 2015 tarihinde Gülçin Ergül ile tanışmış, 6 yıllık birliktelikleri olmuştur. 13 Aralık 2021’de, sevgilisi Gülçin Ergül ile İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkiinde araçları ile seyir ederken, yine aynı yöne gitmekte olan TIR ile çarpışmış, gerçekleşen feci kazada hayatını kaybetmiştir.