Gülçin Karakaya ve İbrahim Tatlıses evleniyor mu? Aydemir Akbaş açıkladı

Geçirdiği sıkıntılı günleri geride bırakan ve 9 yıl aradan sonra "İbo Show" programıyla yeniden ekranlara gelen ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Uzun bir aradan sonra aradığı mutluluğu bulan İbrahim Tatlıses, şimdilerde kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya'yla aşk yaşıyor.

25 yaşındaki Gülçin Karakaya ve Tatlıses'inn evlilik kararı aldığı iddia edilmişti. UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Cumartesi Magazin” programına usta oyuncu Aydemir Akbaş konuk oldu.

Aydemir Akbaş, haberi doğruladı ve yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses’in Gülçin Karakaya'yla evleneceğini söyledi. Aydemir Akbaş, “İbrahim, dün aradı beni ve söyledi. Gülçin, karımı telefona istedi ve karım, ‘Yeni gelin, nasılsın?’ diyerek konuştu” dedi.



