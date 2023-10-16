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Güldür Güldür İbrahim'in son halini gören şaştı kaldı! Verdiği kilolar dikkat çekti

16.10.2023 10:19 | Son Güncelleme:
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Her hafta yeni bölümleri ile Show TV'de izleyici karşısına çıkan Güldür Güldür Show'da İbrahim karakteriyle tanınan Onur Atilla'nın son hali sosyal medyada gündem oldu. Onur Atilla'nın kaç kilo verdiği merak konusu haline geldi.

Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Güldür Güldür Show yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Cumartesi akşamları yayınlanan programın son bölümüne damga vuran olaylar arasında İbrahim karakteriyle tanınan Onur Atilla'nın değişimi de yer aldı.

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Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden biri olan Onur Atilla ile ilgili sosyal medyada "Ne kadar zayıflamışsınız", "Harika görünüyorsunuz", "Asla tanıyamadım" yorumları yapıldı.

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2001 yılından beri çeşitli tiyatrolarda görev alan Onur Atilla birçok dizi ve filmde rol aldı.

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Çeşitli sahnelerde eğitmenlik yapan Atilla, 17 Eylül 2014 yılından beri Sinem Atilla ile evli.

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Çiftin Kemal ve Uygar isminde iki oğlu bulunuyor.

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Güldür Güldür Onur Atilla sosyal medya karakteri

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